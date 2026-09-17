Опрос KP.RU показал, что большинство россиян откладывают переезд за город из-за отсутствия инфраструктуры
Обозреватель KP.RU выяснил, что многие россияне хотели бы жить на природе, но их останавливает ряд факторов. Итоги опроса показали, что больше всего потенциальных переселенцев пугает отсутствие инфраструктуры за городом — так ответили 55% респондентов.
Отсутствие дорог, а также трудности с доступом к аптекам, больницам и школам становятся серьезным препятствием для переезда за город.
Еще 19% респондентов признались, что не знают, как правильно организовать свое хозяйство и наладить деревенский быт. Люди привыкли к городской жизни в квартирах и просто не представляют, с чего начать процесс переселения. Перспектива бросить привычный уклад пугает еще 19% опрошенных: в городе все понятно — от способов заработка до контактов на случай проблем, тогда как оставить работу, жилье, друзей и родных кажется опасной идеей.
Для 14% респондентов причиной отказа стал сам факт любви к мегаполису. Их привлекают городские возможности и разнообразие досуга, а деревню они рассматривают как место, где можно быстро заскучать. Еще 13% больше всего пугает перспектива тяжелого физического труда.
Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram.