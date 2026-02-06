Опрос KP.RU показал, что большинство россиян не планируют смотреть Олимпиаду-2026

В пятницу, 6 февраля, начнется зимняя Олимпиада-2026. В этом году Россию на международных соревнованиях будут представлять 13 спортсменов, но под нейтральным флагом. Итоги опроса сайта KP.RU показывают, что большинство не собирается смотреть Олимпийские игры.

Только 15% опрошенных россиян сообщили, что будут следить за Олимпиадой. Они отметили, что любят спорт и хотят поддержать российских атлетов, которые решились поехать в Италию и побороться за золото в сложных условиях. «Всегда смотрели, за наших болели, и в этот раз будем. Сейчас им еще тяжелее», — говорит участница опроса.

Однако большинство участников опроса — 83% — заявили, что не будут смотреть Олимпиаду. Некоторые из них считают, что не стоит болеть за российских атлетов, поскольку те согласились выступать без флага. «Для меня спорт без нашего флага и гимна не существует», — категорично заявил один из респондентов.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они отметили, что в целом не планируют смотреть состязания, но будут следить за новостями спорта. Если произойдет что-то интересное, они обязательно посмотрят фрагменты соревнований.

В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.