Опрос KP.RU показал, что 72% россиян пекут блины на молоке

В России стартовала Масленица, сопровождающаяся праздничными мероприятиями и традиционными приготовлениями блинов. Многие россияне охотно участвуют в праздновании, делясь любимыми рецептами блинов и оладий. Опрос, проведенный сайтом KP.RU , показал, что большинство участников (72%) предпочитает готовить блины на молоке.

Некоторые респонденты отметили, что лучший рецепт — это дрожжевые блины на молоке. Другие же считают, что тесто на кефире лучше подходят для оладий.

Тем временем, 21% опрошенных выбирают блины на кефире, которые отличаются своей тонкостью, воздушностью и легкой кислинкой. Еще 5% отдают предпочтение блинам на воде.

Остальные 2% участников указали другой вариант, рассказав о своем опыте приготовления блинов на топленом молоке, сливках или смешивании молока с водой или кефиром.

Всего в опросе поучаствовали 6 400 человек.