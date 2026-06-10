Опрос KP.RU показал, что 46% россиян видятся с друзьями нечасто

В преддверии Международного дня друзей, который отмечается 9 июня, сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как часто россияне встречаются со своими друзьями. Согласно результатам, многие опрошенные довольно редко видят своих друзей вживую.

Так, 46% респондентов рассказали, что видятся с близкими нечасто, но остаются на связи: списываются или созваниваются. Для них дружба — это не обязательно встречи, главное — поддержка в трудную минуту и готовность выслушать.

17% опрошенных россиян сообщили, что обязательно встречаются с друзьями хотя бы раз-два в месяц. Они считают, что настоящих друзей, с кем можно поделиться радостями и горестями, не так много, поэтому такой дружбой нужно дорожить.

8% признались, что живут с друзьями неподалеку и поэтому видятся чуть ли не каждый день. Они могут забежать просто выпить чаю и поболтать или пойти вместе прогуляться.

При этом 24% опрошенных сообщили, что давно не виделись и не общались со своими друзьями, и очень скучают. Некоторые отметили, что их настоящие друзья живут далеко, жизнь раскидала по разным городам или даже странам, поэтому поддерживать отношения становится очень трудно.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.