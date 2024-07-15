Опрос KP.RU показал, что 28% россиян готовы лечиться у врачей в онлайн-режиме

Сайт kp.ru провел исследование, в котором выяснил, что 28% россиян готовы лечиться у врачей посредством онлайн-консультаций. При этом респонденты уточнили, что им представляется такой формат возможным только при знании специалистом истории болезни пациента.

Еще 7% участников опроса рассказали, что они обращались к врачу онлайн, и такая услуга показалась им очень удобной. Оставшиеся 15% отметили, что пока не готовы обращаться к врачам в дистанционном формате.

Всего в исследовании почувствовали более семи тысяч россиян из разных регионов страны.