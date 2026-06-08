Опрос KP.RU: почти две трети россиян готовы подрабатывать курьерами
По результатам опроса, проведенного сайтом KP.RU, 64% опрошенных россиян заявили, что при необходимости готовы устроиться на подработку курьерами. Это свидетельствует о том, что профессия курьера остается востребованной, несмотря на сложные условия работы.
Среди участников исследования были и те, кого не пугает перспектива доставлять тяжелые заказы и выходить на смену в любую погоду. Они считают, что ради хорошего дохода можно преодолеть некоторые трудности.
Однако треть опрошенных — 33% — заявили, что не пошли бы работать курьерами ни при каких условиях. Они предпочитают заниматься любым другим делом, пусть даже труд будет тяжелым или работа не по профилю.
Оставшиеся 3% респондентов затруднились ответить на вопрос или не смогли представить ситуацию, которая вынудила бы их взять подобную подработку.
Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 900 человек.