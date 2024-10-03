Опрос KP.RU: около 64% россиян рассказали, что готовы выплачивать по кредитам не более 20 тыс в месяц

Сайт kp.ru в результате опроса выяснил, что около 64% опрошенных россиян не готовы выплачивать по кредитам более 20 тысяч рублей в месяц.
Еще 19% опрошенных сообщили, что могут платить 20-40 тысяч рублей в месяц и при этом иметь нормальную обеспеченную жизнь. Около 7% могут позволить себе ежемесячный платеж в размере до 60 тысяч рублей. Лишь 3% россиян готовы выплачивать по 80 тысяч рублей каждый месяц.
В опросе приняли участие более четырех тысяч человек из разных регионов России.
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