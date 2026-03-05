Опрос KP.RU: доля россиян, посещающих салоны для маникюра, составляет 32%

Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, сколько россиян предпочитают делать маникюр и педикюр в салонах красоты. Как оказалось, 32% респондентов выбирают профессиональные услуги. Они считают, что самостоятельно добиться такого же качества, как у специалиста, не могут. Более того, посещение салона дает возможность отдохнуть и пообщаться.

Некоторые россияне избегают салонов, чтобы сэкономить время, и занимаются маникюром дома. 34% опрошенных отметили, что предпочитают ухаживать за ногтями самостоятельно. «У меня аппарат, фрезы, все по-настоящему. Давно сама делаю, очень довольна», — поделилась одна из участниц опроса.

Еще 31% респондентов сообщили, что вообще не делают маникюр, а только поддерживают длину ногтей. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое», признавшись, что ходят в салоны только перед праздниками или отпуском.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,3 тысячи человек.