Опрос KP.RU: черный хлеб пользуется популярностью среди 26% россиян

С 1 апреля в России вступят в силу изменения ГОСТа на белый хлеб. Теперь будут разрешены батоны овальной формы и весом менее 500 грамм. Также будет отменен срок продажи в первые 24 часа после изготовления. Сайт KP.RU решил выяснить, какой хлеб предпочитают россияне в связи с предстоящими изменениями.

Результаты опроса показали, что наиболее популярен в стране черный хлеб. Его выбрали 26% опрошенных. Они считают его вкуснее и полезнее других видов.

Белый хлеб предпочитают 19% россиян. Они отмечают его неповторимый аромат и вкус в сочетании с любыми блюдами. Другие 13% выбрали серый хлеб, а 2% отдали голос за особую выпечку: бездрожжевой, цельнозерновой или домашний хлеб.

Еще 32% участников опроса сказали, что едят любой хлеб и считают, что к разным блюдам подходят разные сорта. Оставшиеся 8% сообщили, что вообще не едят хлеб.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,3 тысячи человек.