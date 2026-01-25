Опрос kp.ru: большинство россиян рассказали, что свободно ходят на перекуры в рабочее время

Возможность свободно ходить на перекуры во время работы имеют 65% россиян. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru .

При этом 31% опрошенных сообщили, что в их компании перекуры не приняты и график работы не подразумевает перерывов. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое», отметив несправедливость ситуации, когда курильщики могут отлучаться, а некурящим это запрещено.

«Если тяжелая работа, то человеку в любом случае нужен перекур. Невозможно, к примеру, не разгибаясь четыре часа подряд тащить тяжелый груз. Поэтому нужны перерывы, если не курить, то хотя бы воздухом подышать, ноги размять», — подчеркнул один из участников опроса.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,1 тысячи человек.