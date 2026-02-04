Опрос KP.RU: большинство россиян поддержали идею ограничения соцсетей для детей
Жители России считают, что введение ограничений на использование социальных сетей для детей может быть необходимым шагом для обеспечения их безопасности. Такой вывод можно сделать на основании опроса, проведенного сайтом KP.RU.
Согласно результатам исследования, 88% респондентов высказались за запрет детям пользоваться социальными сетями. Они полагают, что в интернете даже взрослые могут столкнуться с обманом или запугиванием, поэтому детей, как наиболее уязвимую категорию, нужно оградить от негативного воздействия, буллинга и прочих опасностей.
Однако есть и те, кто не поддерживает идею ограничений. 11% опрошенных считают, что вместо запретов следует уделять больше внимания обучению детей правилам безопасности в сети. Они уверены, что запретный плод всегда сладок, и дети все равно найдут способ воспользоваться соцсетями. Поэтому важно научить их правильно и безопасно пользоваться интернетом.
Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,9 тысячи человек.