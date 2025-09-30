Опрос KP.RU: большинство россиян довольны качеством школьных завтраков

По результатам опроса сайта KP.RU , 59% опрошенных россиян заявили, что их дети с удовольствием едят завтраки в школах. Участники опроса отметили качество, вкус и приемлемые цены школьного питания.

«Мне нравится меню, и хотя ребенок у меня привередливый, не все ест, но даже он находит, чем пообедать», — рассказывает участница опроса.

Однако есть и недовольные — 35% респондентов заявили, что их детям не нравится еда в школьной столовой. Они жалуются на невкусную и часто холодную пищу.

«Еда у нас в столовой отвратительная. На завтрак пицца, а это никакой не завтрак. Вечно холодные макароны и котлеты с волосами», — поделилась участница опроса.

Так, 6% опрошенных выбрали вариант «другое», отметив, что их детям питание в целом нравится, но они все равно не хотят есть обеды.

В Госдуме предложили дополнить школьный рацион соком прямого отжима без подсластителей для укрепления детского иммунитета в сезон простуд.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В нем приняли участие 3,9 тысячи человек.