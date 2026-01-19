Опрос kp.ru: большая часть россиян сталкивается с задержками в записи к врачу

Согласно постановлению правительства России о программе госгарантий на 2026–2028 годы, время ожидания приема терапевта не должно превышать 24 часов, а консультации врачей-специалистов — 14 рабочих дней. Однако более двух третей россиян сообщили, что в их регионе существуют проблемы с записью к врачам и зачастую ожидание приема значительно дольше установленных сроков. Это показали итоги опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Так, 71% опрошенных заявили, что иногда не могут оперативно попасть даже к терапевту, а запись к профильным специалистам занимает недели. Еще 13% респондентов отметили, что не готовы так долго ждать и предпочитают лечиться платно.

«К терапевту дня три ожидания точно в поликлинике. А к узкому специалисту даже 14 дней — это очень много! А если острый период, например, панкреатит, где каждый день на счету. Ужас! Конечно, приходится ходить в платную», — рассказал один из участников опроса.

При этом 14% россиян сообщили, что у них исключительно положительный опыт обращения к врачам, и они всегда могут оперативно попасть к нужному специалисту. Оставшиеся 2% отметили, что почти не болеют и к врачам не обращаются.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 4,3 тысячи человек.