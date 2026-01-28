Опрос KP.RU: алкоголь в кино не вызывает желания выпить у большинства россиян

Так, 87% респондентов заявили, что остаются равнодушны к сценам с распитием спиртных напитков и не испытывают побуждения присоединиться к виртуальному застолью.

Однако среди участников опроса нашлось 7%, которые признались, что выпивающие киногерои все же иногда вызывают у них желание выпить. Важную роль играет обстановка, в которой происходит действие на экране: если герой пьет от горя, его просто жалеют, а вот веселое застолье может спровоцировать желание присоединиться.

«Иногда так вкусно пьют виски в кино, что хочется тоже. Как-то раз я его понюхал в гостях — гадость, самогоном воняет, как бабка жены в 90-х гнала. А с 2020 года я вообще никакого спиртного не пью, но признаю, что даже для меня иногда питие в кино выглядит вкусно», — улыбается один из респондентов.

В то же время 5% россиян признались, что у них выпивающие персонажи вызывают отвращение. Алкоголь и вредные привычки других людей им неприятны даже на экране.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,7 тысячи человек.