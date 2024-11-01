Опрос KP.RU: 90% россиян вместо Хэллоуина отмечают Тыквенный спас

Около 90% опрошенных россиян признались, что вместо нашумевшего и популярного Хэллоуина отмечают в этот день Тыквенный спас. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом kp.ru .

По словам участников опроса, кто-то из них в этот день готовит блюда из тыквы, кто-то вместе с детьми вырезает фигурки, а кто-то посещает городские фестивали. С каждым годом этот праздник в стране становится все более популярным, написало издание.

Еще 10% респондентов признались, что очень любят Хэллоуин и всегда с удовольствием наряжаются на него. Некоторые россияне покупают костюмы только детям, другие же делятся конфетами с соседями и просто весело проводят время.

Всего в опросе поучаствовали четыре тысячи человек из разных регионов России.