Опрос KP.RU: 83% россиян заявили о необходимости развития малых городов, чтобы избежать их исчезновения

В России около 130 малых городов могут исчезнуть из-за сокращения населения и отсутствия инфраструктуры. Однако большинство россиян считают, что эти города нужно сохранить. По данным опроса KP.RU , 83% респондентов высказались за поддержку малых городов, назвав их исчезновение невосполнимой потерей для страны.

Многие предложили варианты развития малых городов, включая создание градообразующих предприятий, перепрофилирование хозяйственной деятельности, развитие инфраструктуры и организацию культурных мероприятий.

Тем не менее 15% опрошенных считают вымирание малых городов естественным процессом и предлагают переселить жителей в более крупные города. Оставшиеся 2% предложили индивидуальный подход к каждому городу, с учетом его исторической ценности и перспектив развития.

Опрос проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,7 тысячи человек.