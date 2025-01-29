Опрос kp.ru: 8% россиян регулярно покупают подержанные вещи

Почти каждый третий россиянин хоть иногда, но приобретает подержанные вещи. Еще 8% делают такие покупки довольно часто. Об этом говорят результаты опроса, проведенного среди читателей сайта kp.ru .

Респонденты подчеркнули, что речь не обязательно об одежде или личных вещах — с рук можно покупать книги, предметы мебели, технику, автомобили. Ещё 18% россиян заявили, что сами подержанные вещи они не покупают, но свои продают.

При этом 50% опрошенных не занимаются продажей и покупкой вещей. Они предпочитают отдавать свое бесплатно знакомым или нуждающимся, вместо того чтобы продавать. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».