Опрос KP.RU: 76% россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе до 20 тысяч рублей

Так, большинство респондентов рассказали, что могут выделить на это до 20 тысяч рублей. Так ответило 76% опрошенных. Еще 29% планируют потратить не более 5-10 тысяч рублей, 19% участников опроса — до пяти тысяч рублей, и лишь 60% — более 50 тысяч рублей.

Опрошенные рассказали, что их дети еще не выросли из старой формы, поэтому траты в этом году будут минимальными.