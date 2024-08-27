Опрос KP.RU: 76% россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе до 20 тысяч рублей
Сайт kp.ru в результате опроса выяснил, какую сумму готовы потратить россияне на подготовку своих детей к школе.
Так, большинство респондентов рассказали, что могут выделить на это до 20 тысяч рублей. Так ответило 76% опрошенных. Еще 29% планируют потратить не более 5-10 тысяч рублей, 19% участников опроса — до пяти тысяч рублей, и лишь 60% — более 50 тысяч рублей.
Опрошенные рассказали, что их дети еще не выросли из старой формы, поэтому траты в этом году будут минимальными.