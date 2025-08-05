Опрос KP.RU: 74% россиян назвали уместным кормление грудью в общественных местах

Отношение россиян к кормлению грудью в общественных местах становится более лояльным. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU .

По данным исследования, 74% россиян считают нормальным кормление ребенка грудью в любом месте, даже в общественном. Это больше, чем годом ранее, когда такой ответ дали только 69% опрошенных.

Еще 49% считают, что молодая мама может покормить ребенка на улице или в транспорте, но ей лучше немного прикрыться, 25% утверждают, что маме не нужно даже прикрываться.

В то же время 21% опрошенных считают кормление малышей в общественных местах неуместным и допустимым только дома или в комнате матери и ребенка.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 8,9 тысячи человек.