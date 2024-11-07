Опрос KP.RU: 73% россиян не видят смысла в 10-тысячной купюре

Около 73% россиян считают, что в стране не стоит вводить купюру номиналом в 10 тысяч рублей. Опрошенные заявили, что в России не такие большие зарплаты, чтобы выпускать деньги с таким номиналом, написал сайт kp.ru.
Ранее депутаты Госдумы подняли вопрос о необходимости введения в стране 10-тысячной купюры.
Примерно 26% респондентов уверены, что 10-тысячная купюра стране нужна. Она будет полезна, например, при покупке недвижимости, автомобиля или при совершении какой-то крупной сделки. Еще 1% опрошенных выбрали вариант «другое».
Всего в опросе издания поучаствовали 9,8 тысячи человек из разных регионов России.
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