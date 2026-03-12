Опрос KP.RU: 71% россиян начали ходить за покупками в шесть лет или раньше

Сайт KP.RU провел опрос среди своих подписчиков и выяснил, с какого возраста россияне стали самостоятельно ходить в магазин. Участниками опроса стали 4,7 тысячи человек.

Как оказалось, 71% опрошенных начали ходить за покупками в шесть лет или даже раньше. По словам респондентов, еще до школы родители отправляли их в магазин за молоком или хлебом. Многие справлялись с этой задачей уже в четыре-пять лет.

«Мое раннее детство выпало на 70-е. За несерьезными покупками типа молока и хлеба меня отправляли уже лет с четырех, и это тогда считалось нормой», — вспоминает участница опроса.

Так, 23% россиян отметили, что их начали отпускать одних в магазин лет с 10. Лишь 3% начали ходить в магазин с 13 лет, а 1% — с 16 лет. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».