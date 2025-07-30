Опрос KP.RU: 70% россиян рассказали, что не арендуют шезлонги и зонтики на пляже

В Сочи начали взимать плату за место в тени на общественных пляжах. Юристы считают, что это незаконно, и брать плату за тень никто не имеет права. Итоги опроса сайта KP.RU показали, что 70% респондентов не арендуют шезлонги и зонтики на пляжах. Они предпочитают брать с собой полотенце и загорать на нем. Россияне считают, что нет смысла тратить деньги на дополнительные удобства, ведь на пляж приходят в первую очередь купаться.

«А зачем этот лежак? Покупался и езжай домой или в гостиницу. Зачем загорать на радиации? А уж если хочется полежать, прибой послушать, приезжайте вечерком, после заката. Уже не жарко, зонт не нужен, людей меньше, тихо», — отметил участник опроса.

Другие 19% респондентов сообщили, что предпочитают отдыхать с комфортом и оплачивают все удобства: лежаки и зонты. Некоторые ходят на частные платные пляжи или пляжи при отелях, где все включено.

Оставшиеся 11% выбрали вариант «другое», сообщив, что-либо не любят загорать, либо просто не бывают на юге. Опрос проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,9 тысячи человек.