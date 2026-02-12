Опрос KP.RU: 69% россиян заявили, что не стали бы публиковать отзывы о бывших в интернете

В Китае набирает популярность новая тенденция: пользователи могут оставлять отзывы о своих бывших партнерах в приложениях для знакомств. Такая практика помогает сделать анкеты более честными, а систему знакомств — более прозрачной. Однако в России подобный подход пока не получил широкого распространения, сообщил KP.RU .

По данным опроса сайта, большинство россиян не стали бы делиться своими впечатлениями о прошлых отношениях в интернете. Так, 69% респондентов заявили, что не будут оставлять комментарии о своих бывших. Одни считают это некорректным, другие подчеркивают субъективность такого мнения.

«Это фигня полнейшая! Кто ж поверит отзыву бывшего(-ей)?» — отметил участник исследования.

Тем не менее 25% опрошенных сказали, что были бы не против оставить отзыв о своих бывших партнерах. Одни хотят предупредить потенциальных партнеров, другие — «пристроить» бывшего возлюбленного или возлюбленную в «добрые руки».

Опрос проводился среди в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,5 тысячи человек.