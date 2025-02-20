Опрос KP.RU: 66% россиян легко находят общий язык с людьми разных возрастов

Согласно результатам опроса, проведенного сайтом KP.RU , 66% респондентов утверждают, что возраст собеседника не играет значительной роли в общении. Важнее всего для них наличие общих целей и интересов.

Хотя представители разных возрастных групп иногда сталкиваются с недопониманием друг друга, опрос показал, что большинство россиян без проблем находят общий язык с людьми любых возрастов. Респонденты отметили, что общение с представителями старшего поколения позволяет почерпнуть ценный опыт, а взаимодействие с молодежью дает свежий взгляд на мир.

Тем не менее, 17% участников признали, что испытывают трудности в общении с молодыми людьми, тогда как 4% испытывают дискомфорт рядом с пожилыми. Еще 4% чувствуют себя уверенно только среди сверстников. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Всего в опросе приняли участие 2600 человек.