Опрос KP.RU: 62% россиян считают, что женщина должна работать
Большинство жителей России (62%) уверены, что женщина в современной семье должна работать и развиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.
Еще 27% респондентов придерживаются мнения, что женщине следует посвятить себя дому, быту и воспитанию детей. Оставшиеся 11% опрошенных отметили, что решение о трудоустройстве и распределении обязанностей каждая семья должна принимать самостоятельно.
Опрос приурочили ко Дню деловых женщин, который отмечается в России 21 октября.