Опрос KP.RU: 62% россиян признались, что стараюся не выделяться из толпы

Результаты опроса сайта KP.RU показали, что многие россияне поддаются влиянию социума и выбирают путь наименьшего сопротивления, предпочитая не выделяться из толпы. При этом часть респондентов отметила, что ей нравится выделяться среди других.

Согласно данным, 62% опрошенных признались, что часто действуют так, как ожидают окружающие. Люди одеваются так, чтобы получить одобрение на работе, рассуждают, как их родные и друзья, и едят то, что есть в каждом магазине.

Однако 28% участников опроса сообщили, что им приятно осознавать свою возможность выделиться в любом коллективе. Одни делают это с помощью внешности, другие — благодаря талантам или поступкам.

«В юношестве, конечно, не хотелось быть как все, хотелось быть особенным, блистать красноречием, выделяться. Хотя признаюсь, с возрастом уже запал поугас, не всегда готов идти вопреки мнению большинства», — делится участник опроса.

Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что все зависит от ситуации. С одной стороны, быть «бараном в стаде» — не лучшая идея, но иногда сто́ит умерить пыл и постараться подстроиться под окружающих.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,2 тысячи человек.