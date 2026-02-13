Опрос KP.RU: 61% россиян регулярно слушают радио и имеют любимые радиостанции

В честь Всемирного дня радио, который отмечается 13 февраля, сайт KP.RU решил узнать, сколько россиян регулярно слушает радио.

Результаты оказались следующими: 61% респондентов сообщили, что регулярно слушают радио и имеют любимые радиостанции. Они рассказали о своих предпочтениях и ситуациях, в которых обычно слушают радио.

«Слушаю «Радио КП», у меня есть любимые программы», — говорит участник опроса.

Оставшиеся 38% опрошенных признались, что радио не слушают, предпочитая получать информацию через телевидение или интернет. Один из респондентов отметил: «Радио не слушаю, т. к. есть телевидение и интернет». Лишь 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

В опросе участвовали 2,9 тысячи человек — подписчики сайта KP.RU в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.