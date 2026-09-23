Опрос KP.RU: 61% россиян делают ремонт своими руками

Большинство россиян (61%) делают ремонт в квартире и на даче самостоятельно, не обращаясь к мастерам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU .

Респонденты отметили, что им проще поклеить обои и покрасить потолки своими силами, чем искать бригаду по умеренной цене. С дачным и загородным ремонтом участники опроса также справляются без привлечения специалистов.

К профессионалам обращаются 35% опрошенных. Они пояснили, что мастера качественнее собирают мебель, меняют трубы, укладывают пол и выполняют чистовую отделку. Часть респондентов дополнительно привлекает дизайнеров.

Оставшиеся 4% участников исследования выбрали вариант «другое»: они обращаются к родственникам, действуют по ситуации либо въезжают в уже готовое жилье.