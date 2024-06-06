Опрос KP.RU: 58% россиян уверены, что школа и семья «накручивают» детей перед ЕГЭ

Опрос сайта kp.ru опубликовал мнение россиян, которые считают, что дети не могут сильно переживать из-за проверки знаний. Их главный страх заключается в том, чтобы не подвести учителя и родителей. Такое мнение высказали 58% респондентов.

При этом 22% опрошенных россиян уверены, что проблема именно в ЕГЭ. Дети переживают из-за того, что экзамен будет слишком сложным и непредсказуемым. Около 19% опрошенных назвали современных детей слишком изнеженными. По их словам, ученики не умеют брать на себя ответственность, поэтому так сильно волнуются во время ЕГЭ.

Всего в опросе поучаствовали 6,4 тысячи человек из разных регионов России.

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