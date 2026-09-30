Опрос KP.RU: 58% родителей сообщили об участии детей в олимпиадах

В школьных олимпиадах принимают участие дети 58% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сайт KP.RU .

Участники опроса отметили, что интеллектуальные состязания помогают проверить знания, дают дополнительный шанс при поступлении в вуз на бюджетные места и отвлекают от смартфонов.

При этом 38% родителей сообщили, что их дети не участвуют в подобных испытаниях. Респонденты связали это с высокой учебной нагрузкой, ранним привлечением школьников и появлением платных конкурсов. Еще 4% опрошенных выбрали вариант «другое», пояснив, что участие часто зависит от позиции учителей или правил школы.