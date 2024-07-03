Опрос kp.ru: 57% россиян верят, что инопланетяне посещали Землю

Большинство россиян признались, что верят в существование жизни за пределами планеты Земля. Так, 57% соотечественников считают, что инопланетяне посещали Землю, сообщил сайт kp.ru.

Опрошенные приводили в примеры случаи из жизни, когда они своими глазами видели огромный, светящийся диск, опустившийся к земле.

Отмечается, что около 47% россиян не верят в сказочные встречи с пришельцами. Только 1% опрошенных решились высказать свое мнение об этом вопросе в комментариях.

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