Опрос kp.ru: 57% россиян верят, что инопланетяне посещали Землю
Большинство россиян признались, что верят в существование жизни за пределами планеты Земля. Так, 57% соотечественников считают, что инопланетяне посещали Землю, сообщил сайт kp.ru.
Опрошенные приводили в примеры случаи из жизни, когда они своими глазами видели огромный, светящийся диск, опустившийся к земле.
Отмечается, что около 47% россиян не верят в сказочные встречи с пришельцами. Только 1% опрошенных решились высказать свое мнение об этом вопросе в комментариях.
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