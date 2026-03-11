Опрос KP.RU: 57% россиян сообщили, что хотя бы раз оформляли налоговый вычет

В Госдуме озвучено предложение об увеличении налогового вычета на приобретение жилья с двух до шести миллионов рублей. Кроме того, налоговые вычеты доступны за платные медицинские услуги, образование и другие расходы. По данным опроса сайта KP.RU , многие россияне знают об этой возможности и активно ей пользуются. Так, 57% опрошенных сообщили, что хотя бы раз оформляли налоговый вычет.

Некоторые из них делают это ежегодно и рады возможности вернуть часть потраченных средств.

Однако 40% участников опроса заявили, что не оформляют налоговые вычеты. Причины разные: у одних нет подходящих расходов, другие просто не хотят заниматься бумагами, а третьи и вовсе не знают, что такое налоговые вычеты и как их получить.

«Я бы пользовался вычетами, если бы было с чего. Но насколько знаю, мои траты под эти вычеты не подпадают», — говорит участник опроса.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Они также отметили, что недостаточно осведомлены в этом вопросе. Кто-то признался, что пробовал оформить вычет, но не смог собрать документы или правильно подать заявку.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,7 тысячи человек.