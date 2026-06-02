Опрос KP.RU: 53% россиян заявили, что лето для них — это изобилие свежих фруктов, овощей и ягод

Лето — время солнца, моря и ягод. Многие ждут теплых дней весь год и строят планы. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что для россиян символизирует лето. Большинство опрошенных (53%) заявили, что лето — это изобилие свежих фруктов, овощей и ягод. Люди стараются есть больше натуральных продуктов, покупают их на рынках или выращивают сами.

Еще 38% респондентов сказали, что лето для них — это долгие теплые вечера, яркие закаты и неспешные прогулки.

Для 32% опрошенных лето обязательно связано с поездкой на море. Они не представляют отпуск без большой воды, солнечных ванн и соленой воды.

Столько же россиян считают, что лето — это дача и огород. Они не представляют теплое время года без грядок, свежих овощей и фруктов, посиделок с семьей или соседями.

24% опрошенных ассоциируют лето с шашлыками и пикниками. Им нравится возможность отдохнуть на свежем воздухе, накрыть стол на улице или в беседке.

7% россиян заявили, что проводят лето активно, поэтому теплое время года у них ассоциируется с концертами, фестивалями и ярмарками.

Оставшиеся 7% выбрали вариант «Другое». Среди них есть и те, кто не любит лето из-за жары, насекомых и отключения горячей воды.