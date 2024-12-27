Опрос KP.RU: 51% россиян стараются дарить детям на Новый год то, что они просят

В преддверии Нового года издание KP.RU провело опрос среди жителей России, чтобы узнать, как они выбирают подарки для своих детей. Результаты показали, что родители всегда стремятся порадовать ребенка, даже при ограниченном бюджете.

Так, 10% респондентов не скупятся на новогодние подарки и стараются покупать своим детям все самое лучшее. Если ребенок просит дорогой гаджет или игрушку, им это не отказывают. Еще 51% родителей стараются хотя бы частично реализовать детские мечты. Если желанный подарок оказывается слишком дорогим, они ищут альтернативу, которая также понравится ребенку.

Тем не менее, 31% опрошенных предпочитают дарить то, что считают нужным самостоятельно. Они полагают, что иногда дети могут фантазировать сверх меры, поэтому полезность подарка выходит на первый план.