Опрос kp.ru: 47% россиян заявили, что становятся счастливее с возрастом

Молодость — не самый счастливый период жизни. Многие жители разных стран признают, что ощущают себя счастливее после 45 лет. Этот вывод подтвердили и россияне, которые приняли участие в опросе сайта kp.ru .

По результатам исследования, целых 47% респондентов заявили, что с годами их жизнь становится лучше, они учатся ценить простые радости и меньше переживают по мелочам.

При этом половина россиян считают, что самые лучшие годы — молодые. Они уверены, что чем старше человек становится, тем он несчастнее. Это происходит потому, что прибавляются болезни и мысли об упущенных возможностях.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое» и отметили, что счастье не зависит от возраста. Опрос проводился в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 5,3 тысячи человек.