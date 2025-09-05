Опрос KP.RU: 47% россиян считают, что богатые граждане должны помогать малоимущим

Депутаты предложили идею социального налога для владельцев жилья площадью более 300 м² или с количеством комнат свыше 10. Они считают, что такие граждане должны помогать нуждающимся, покупать квартиры многодетным или подселять к себе малоимущих.

«Подселять к богачам, может, и не надо, но пусть просто помогают людям деньгами. Это никогда лишним не будет», — считает одна из участниц опроса.

Однако 45% опрошенных выступили против такой инициативы. Они считают, что каждый должен зарабатывать своими умом и трудом, а не рассчитывать на помощь общества или государства.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,4 тысячи человек.