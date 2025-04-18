Опрос KP.RU: 47% россиян красят яйца на Пасху с помощью народных методов

Многие жители России уже начали готовиться к Пасхе. Неотъемлемой частью подготовки является украшение яиц. Согласно опросу на сайте KP.RU , большая часть россиян не стала отказываться от традиционных способов окрашивания и отдала предпочтение проверенным методам: луковой шелухе, краснокочанной капусте или натуральной куркуме.

По результатам исследования, 47% опрошенных россиян красят яйца на Пасху с помощью народных методов. А 25% участников опроса предпочитают использовать краску из магазина. Украшение яиц с помощью наклеек поддерживают 12% респондентов.

Еще 15% опрошенных признались, что им не близка эта традиция вообще. А один процент опрошенных указал, что использует уникальные и нестандартные способы окрашивания.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 4,9 тысячи человек.