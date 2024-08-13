Опрос kp.ru: 46% россиян сообщили, что начальник-мужчина им кажется более предпочтительным вариантом

Примерно 46% опрошенных россиян считают, что начальник-мужчина — более предпочтительный вариант руководителя. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

По мнению респондентов, мужчины ведут себя более спокойно и предсказуемо, а для начальника это важно.

Еще 9% россиян рассказали, что им, напротив, комфортнее работать с женщинами. Такое начальство, по словам опрошенных, более внимательно относится к подчиненным. Около 45% и вовсе отметили, что для них совершенно не важен пол руководителя.

Всего в опросе поучаствовало 6,8 тысячи человек.