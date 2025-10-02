Опрос KP.RU: 45% россиян считают, что начальник-мужчина лучше организует рабочие процессы

В России увеличивается число женщин-руководителей. Сотрудники говорят, что они проявляют гибкость и терпимость, чего не всегда хватает мужчинам. Но, несмотря на это, результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU , показали, что почти половина россиян предпочла бы видеть на руководящей должности мужчину.

Согласно опросу, 45% респондентов считают, что начальник-мужчина лучше организует рабочие процессы и менее подвержен эмоциональным решениям.

«Мне руководители-мужчины больше нравятся, никаких истерик, коротко, ясно, все по делу», — говорит участница опроса.

Только 13% опрошенных предпочли бы женщину-руководителя. Они отмечают, что женщины более внимательны и добры, легче воспринимают перемены и критику. Еще 32% россиян заявили, что для них не имеет значения пол начальника.

«Главное, чтобы начальник истеричным не был, а пол при этом может быть любой», — говорит участник опроса.

Оставшиеся 10% респондентов заявили, что работают на себя и не готовы мириться ни с каким начальством.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,1 тысячи человек.