Опрос KP.RU: 45% россиян хотя бы раз в жизни отпрашивались с работы ради домашнего питомца

Около 45% российских граждан признались, что хотя бы раз в жизни отпрашивались с работы, чтобы съездить в ветклинику со своим домашним питомцем, либо вовремя дать ему лекарство. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

Еще 53% респондентов отметили, что им никогда не приходилось отпрашиваться с работы радио кошки или собаки. Кто-то из опрошенных сообщил, что все вопросы, связанные с животными, решает в нерабочее время, кто-то рассказал, что никогда не имел питомцев.

Часть опрошенных высказалась категорически против того, чтобы сотрудников отпускали с работы из-за болезни питомца. Они считают, что такая «блажь вредит всей экономике».

Всего вопросе почувствовали более 3,7 тысячи россиян.