Опрос KP.RU: 44% россиян признались, что никогда не просили о повышении зарплаты

Осень — время, когда легче всего договориться о повышении заработной платы, так как именно тогда традиционно составляется бюджет на следующий год. Несмотря на это, многие россияне не просят о прибавке из-за чувства неловкости. По результатам опроса сайта KP.RU , 44% участников признались, что никогда не просили о повышении зарплаты, поскольку им неловко обсуждать это с руководством.

«А какой смысл вообще просить, если сами не надумают повысить, так хоть обпросись, прибавки не будет», — рассуждает участник опроса.

Тем не менее 24% опрошенных не стесняются просить о прибавке, если считают, что заслуживают ее. Еще 14% делают это регулярно, полагая, что забота о своих доходах — это их собственная ответственность.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,2 тысячи человек.