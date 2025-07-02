Опрос KP.RU: 43% россиянок признались, что при планировании ребенка рассчитывали только на себя

В Нижнем Новгороде стартовал проект «Демографический спецназ», направленный на оказание не только финансовой, но и психологической поддержки будущим мамам. Предполагалось, что государственное финансирование и горячая линия психологической помощи дадут беременным женщинам уверенность в будущем. Однако результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU , показали, что многие женщины принимают решение о рождении ребенка, полагаясь исключительно на себя.

Согласно данным опроса, 43% россиянок признались, что, планируя ребенка, они рассчитывали только на себя, даже не на мужа. Женщины подчеркнули, что стали мамами, когда осознали свою готовность к этому как в моральном, так и в материальном плане.

Среди опрошенных 36% заявили, что рассчитывали на помощь мужа. По словам респонденток, пока они были в декрете, мужья брали на себя всю финансовую ответственность и помогали с малышом: купали, гуляли, убаюкивали, давая возможность мамам немного отдохнуть.

Еще 15% женщин полагались на помощь родителей, которые поддерживали их финансово или брали детей на выходные или даже на все лето на дачу. Еще 1% добавили, что рассчитывали на помощь других родственников.

Лишь 2% опрошенных сообщили, что рассчитывали на помощь государства: выплаты, льготы, садики. Респондентки признались, что стабильность на работе, безопасность в стране и многие другие факторы дали им уверенность в будущем и возможность задумываться о потомстве.