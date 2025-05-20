Опрос KP.RU: 43% россиян выразили желание вернуть пионерские лагеря

19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации. Хотя сама организация уже не существует в прежнем виде, некоторые детские коллективы продолжают отмечать этот праздник. Результаты опроса сайта KP.RU показывают, что многие россияне считают полезным возродить некоторые принципы и правила из пионерских времен.

Так, 62% опрошенных считают, что лучшим в пионерии было воспитание детей. Взрослые занимались детьми, а молодежь прислушивалась к старшим и уважала их, независимо от того, были ли это родственники, учителя или соседи.

Кроме того, 43% опрошенных выразили желание вернуть пионерские лагеря, где дети могли бы безопасно проводить лето, получая полезный опыт от старших. Еще 37% респондентов отметили, что в те времена была хорошая практика помощи пожилым людям. Такая деятельность была полезна и для детей, и для пенсионеров.

Около 29% россиян предложили снова начать сбор макулатуры и металлолома, считая это полезной практикой для молодежи. Еще 26% высказались за возвращение субботников и приучение детей к труду. Лишь 1% опрошенных выбрали вариант «другое».