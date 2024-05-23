Опрос kp.ru: 43% россиян признались, что не успели похудеть к лету

Более 43% россиян признались, что пока не готовы к пляжному сезону, потому что не успели похудеть к лету. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Опрошенные отметили, что они садились на диеты и пытались регулярно ходить в зал, однако достичь желаемого результата им не удалось. Около 21% соотечественников все же скинули немного лишних килограммов и останавливаться на этом не собираются.

Более 11% россиян заявили, что успешно справились с задачей и привели тело в идеальную летнюю форму.