Опрос KP.RU: 43% россиян наказывают детей лишением гаджетов

Лишение смартфонов и интернета оказалось самым популярным методом наказания детей в России: его используют 43% родителей. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта KP.RU .

Каждый третий участник исследования (33%) сообщил, что вообще не наказывает детей и решает проблемы беседами. Вариант «другое» выбрали 11% респондентов.

При этом 9% опрошенных по-прежнему ставят детей в угол, считая этот способ надежным, а 4% запрещают провинившимся гулять.

Ранее представитель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис призвала отказаться от наказания углом. По ее словам, это приводит к замкнутости ребенка, недоверию к родителям и неумению обсуждать проблемы.