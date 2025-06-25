Опрос KP.RU: 40% россиян пожаловались на храп своих партнеров или близких

Эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что храп не следует воспринимать лишь как бытовую неприятность. Это признак того, что организму недостает воздуха. По результатам опроса, проведенного сайтом KP.RU , 40% респондентов пожаловались на храп своих партнеров или близких.

Так, 36% признались, что их беспокоит собственный храп, и отметили, что иногда он даже будит их.

«Я одно время тоже храпела, но не знала сама об этом, пока мой же храп не стал меня будить. При этом храпела только когда спала на спине. В итоге, оказалось, гайморит. Как только его пролечила, храп ушел, и надеюсь, навсегда», — делится участница опроса.

Еще 22% опрошенных заявили, что либо они, либо их близкие не храпят, либо просто не придают этому значения.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Некоторые отметили, что у них в семье храпят все и никто из-за этого не переживает, другие поделились своими способами лечения храпа.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,3 тысячи человек.