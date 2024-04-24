Опрос kp.ru: 39% россиян признались, что никогда не устают от родных | 360°

Общество 24 апреля 2024, 18:22 Опрос kp.ru: 39% россиян признались, что никогда не устают от родных

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Более 39% россиян признались, что никогда не устают от родных людей и в личном пространстве не нуждаются. Об этом сообщил сайт kp.ru.

При этом 23% соотечественников уходят от домашних хлопот и семьи в лес или в парк. Еще 12% опрошенных отправляются на шоппинг в торговые центры. Около 3% — ходят отдыхать от семьи в кафе, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

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Большинство россиян отметили, что лучше всего переключиться с домашнего быта им помогают физические нагрузки.