Опрос KP.RU: 39% россиян хотели бы получить от государства на свадьбу подарок в виде бытовой техники

В Татарстане молодым парам до 35 лет, проживающим в республике минимум три года, будут выдавать гранты на свадьбу. Сами россияне рассказали, какой подарок на бракосочетание хотели бы получить от государства. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU .

По данным исследования, 47% респондентов сообщили, что денежный сертификат или сертификат на конкретные полезные товары для дома был бы отличным подарком от государства всем молодоженам. Ведь после свадьбы молодых ждет много расходов на покупку и обустройство собственного жилья, поэтому подарочный сертификат мог бы быть полезен.

Еще 39% россиян проголосовали за подарок в виде бытовой техники, 19% — за путевку в санаторий, 18% посчитали практичным подарком мебель. Другие 17% опрошенных предложили дарить товары для дома: посуду, текстиль и прочее. Еще 12% заявили, что правильно дарить стройматериалы, чтобы молодые могли построить дом или сделать ремонт, 9% назвали лучшим подарком детские вещи.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что молодоженам не стоит рассчитывать на подарки от государства, а все необходимое должны дарить близкие или они сами заработают. Другие отметили, что лучший подарок — это всегда деньги, а как их потратить, семья решит сама.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,8 тысячи человек.