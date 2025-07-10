Опрос KP.RU: 39% россиян хотели бы получить от государства на свадьбу подарок в виде бытовой техники
В Татарстане молодым парам до 35 лет, проживающим в республике минимум три года, будут выдавать гранты на свадьбу. Сами россияне рассказали, какой подарок на бракосочетание хотели бы получить от государства. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.
По данным исследования, 47% респондентов сообщили, что денежный сертификат или сертификат на конкретные полезные товары для дома был бы отличным подарком от государства всем молодоженам. Ведь после свадьбы молодых ждет много расходов на покупку и обустройство собственного жилья, поэтому подарочный сертификат мог бы быть полезен.
Еще 39% россиян проголосовали за подарок в виде бытовой техники, 19% — за путевку в санаторий, 18% посчитали практичным подарком мебель. Другие 17% опрошенных предложили дарить товары для дома: посуду, текстиль и прочее. Еще 12% заявили, что правильно дарить стройматериалы, чтобы молодые могли построить дом или сделать ремонт, 9% назвали лучшим подарком детские вещи.
Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Кто-то сказал, что молодоженам не стоит рассчитывать на подарки от государства, а все необходимое должны дарить близкие или они сами заработают. Другие отметили, что лучший подарок — это всегда деньги, а как их потратить, семья решит сама.
Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,8 тысячи человек.