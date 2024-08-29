Опрос KP.RU: 39% опрошенных россиян рассказали, что их дети дарят учителю один букет от класса на 1 сентября

Издание kp.ru в результате опроса выяснило, что большая часть российских школьников (39%) планируют подарить учителю один букет от класса на 1 сентября. По словам респондентов, теперь не принято дарить 20 букетов, как это было раньше.

Примерно 11% участников опроса рассказали, что планируют дарить один букет от класса и вдобавок преподнести учителю подарок, например, коробку конфет или сертификат в магазин.

Еще 31% респондентов отметили, что в их школах по старинке принято приносить букеты каждым учеником. Они не отходят от этой традиции и считают, что так правильнее.

Всего в опросе поучаствовали более трех тысяч человек.

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