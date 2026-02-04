Опрос KP.RU: 37% россиян не против получить скидку на коммунальные услуги в обмен на помощь в уборке снега

В Госдуме предложили идею предоставления субсидий на ЖКХ за добровольную уборку снега во дворах. Для подтверждения выполнения работы достаточно будет предоставить фото или видео. Эта инициатива нашла отклик среди россиян, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Согласно результатам опроса, 37% респондентов не против получить скидку на коммунальные услуги в обмен на помощь в уборке снега во дворе. Они считают, что это отличная идея, которая принесет пользу как жильцам, так и благоустройству территорий.

Еще 24% опрошенных выразили готовность участвовать в общественной работе, но предпочитают получать за это денежную премию, пусть даже небольшую.

«Если коммунальные службы стараются, но людей не хватает, то помогла бы. Но пусть смены оплачивают сразу, чтобы не обманывали никого», — отмечает участница опроса.

Так, 6% россиян готовы помогать убирать снег, если им предоставят отгул на основной работе. А 17% опрошенных заявили, что готовы участвовать в субботниках и убирать снег безвозмездно. Однако 14% респондентов высказались против участия в уборке снега, считая, что это обязанность коммунальных служб.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,9 тысячи человек.